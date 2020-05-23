Севастополь, , 14:33 — REGNUM Украинские и эстонские представители, а также представители нескольких западных стран, отказались от принятия участия в заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа» о ситуации в Крыму, инициированного Россией, из-за того, что «правда глаза колет». Такое мнение 23 мая высказал глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Это как раз тот случай, когда правда глаза колет», — написал Аксенов, комментируя решение представителей Украины, Великобритании, США и Эстонии об отказе от участия в указанном заседании Совбеза ООН.

Также он отметил, что выступавшие в ООН в онлайн-режиме жители Крыма рассказали о реальной ситуации на полуострове, что, по мнению политика, является знаковым моментом, так как это были представители народов, проживающих на полуострове, а не «профессиональные вруны и провокаторы».

«Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех. Благодарю МИД России, который очень много делает для защиты прав крымчан и развенчивания мифов антикрымской пропаганды», — также указала глава Крыма.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму.