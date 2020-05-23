Уфа, , 14:11 — REGNUM Еще 88 носителей коронавируса выявлено в Башкирии за сутки. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 2602 факта заряжания этой инфекцией. При этом полностью справились с вирусом 832 пациента (в том числе 39 — за минувшие сутки).

В больницах проходят лечение 783 пациента, у 35 из них наблюдается тяжелое состояние. За последние 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19, а всего зарегистрировано 18 таких смертей.

Тесты на коронавирус сдали более 182 тысяч человек.

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