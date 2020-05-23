Душанбе, , 14:07 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 год в Таджикистан поступила гуманитарная помощь из 43 стран на общую сумму $7,7 млн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

За отчетный период Таджикистан получил более 4 тонн гуманитарной помощи. Узбекистан отправил помощь на сумму $2,5 млн, Китай — $2 млн, Россия — $865 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года промышленные предприятия Таджикистана произвели товаров на общую сумму $873 млн, что сравнимо с аналогичными показателями 2019 года.

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