Париж, , 14:06 — REGNUM Французский совет мусульманского вероисповедания призывает отпраздновать исламский праздник Ид-аль-Фитр дома, индивидуально или в ограниченном семейном кругу, передает BFM TV.

В то время как проведение религиозных церемоний разрешили во Франции, объединение мусульман Франции продолжает призывать верующих молиться дома или в малом семейном кругу.

Ид-аль-Фитр отпразднуют во Франции 24 мая 2020 года. Это традиционно повод для семейной праздничной трапезы, посещения близких и обмена подарками. Во время Ид-эль-Фитр мусульманину предлагается сделать пожертвование в пользу бедных, закят-аль-Фитр (семь евро на человека).

Согласно последним исследованиям, во Франции насчитывается от пяти до шести миллионов практикующих и не практикующих мусульман, что делает ислам второй религией в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, первые религиозные церемонии смогут состоятся во Франции в эту субботу, 23 мая 2020 года.

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