Москва, , 13:59 — REGNUM Как найти в себе силы пережить столь длительную изоляцию и подготовить себя к выходу из нее? Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Виктор Макаров:

«Скоро у всех нас будет праздник — будем выходить из самоизоляции. Здесь важно понимать, что самозоляция произошла не по медицинским показаниям, а по социальным. Если бы мы не были самоизолированы, медицинские службы просто не смогли бы справиться с таким притоком пациентов.

Важно понимать, что завершение самоизоляции — это не возвращение к той жизни, который мы жили. Это — не дальние путешествия бесконечные, ни пребывание в аудиториях с большим скоплением людей — все будет постепенно.

Пребывание в самоизоляции позволило нам по-новому нам взглянуть на жизнь, позволило осознать, сколько радости есть в нашей жизни, когда мы не находимся в самоизоляции. Ведь в первые в жизни произошла такая история, что мы так долго были в самоизоляции — многие никогда в жизни в ней не были. Нам очень важно спокойно планировать наше будущее, вспомнив все наши радости и счастье в прошлом, и спокойно планировать счастье — в будущем, понимая, что впереди у нас — длинная прекрасная жизнь и все будет хорошо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены не рабочими. Регионы ушли в режим самоизоляции, студенты школьники переведены на дистанционное обучение.

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