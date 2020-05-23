Саранск, , 13:49 — REGNUM Резкий рост числа пациентов с пневмонией наблюдается в Мордовии с 1 апреля 2020 года. Об этом заявил глава региона Владимир Волков на совещании с руководителями районов, сообщили 23 мая в региональном оперативном штабе.

Волклов отметил, что по итогам мая 2019 года было зарегистрировано всего 266 случаев пневмонии, тогда как на сегодняшний день ежедневно госпитализируется по 100 человек.

С 1 апреля 2020 года зафиксировано 2,2 тыс. случаев пневмонии. «Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе», — сказал Волков.

Отметим, по состоянию на 23 мая в Мордовии выявили 1580 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 — за последние сутки. Вылечился 531 человек, скончались 12 пациентов.

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