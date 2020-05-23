Маскат, , 13:51 — REGNUM В Омане за сутки выявили 463 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 7 тыс. 257 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 34 человека. За сутки смертей не зафиксировано. В общей сложности за период эпидемии выздоровели 1 тыс. 848 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 200 тыс. человек.

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