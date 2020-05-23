Уфа, , 13:50 — REGNUM Шквалистое усиление ветра ожидается в Уфе. Об этом 23 мая предупреждает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 мая в городе ожидается гроза и кратковременный дождь. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

Сотрудники спасательной службы рекомендуют жителям соблюдать правила поведения при грозе и порывах ветра: не находится рядом с хрупкими конструкциями и металлическими постройками.

Также, лучше всего оставаться дома и не оставлять свои автотранспортные средства рядом с домами, деревьями.

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