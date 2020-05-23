Тегеран, , 13:48 — REGNUM Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране впервые за пять последних дней составляет менее 2 тысяч человек. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

«За прошедшие сутки выявлено 1869 новых случаев заражения коронавирусом», — заявил он и добавил, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в стране теперь составляет 133 521.

Также официальный представитель уточнил, что за это же время в стране скончалось от COVID-19 59 человек, в результате чего общее число умерших выросло до 7 359.

При этом за время пандемии от COVID-19 в Иране на данный момент полностью вылечились 104 072 пациента.