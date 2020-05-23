Тирасполь, , 13:36 — REGNUM В Приднестровье еще одиннадцать пациентов Тираспольского инфекционного госпиталя выздоровели от COVID-19 и сегодня, 23 мая, их выпишут из медицинского учреждения. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По последним данным, общее число выздоровевших по состоянию на текущий момент составило 459 человек. Общая численность лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на текущий момент в Приднестровье составила 856.

361 человек, по данным МВД, лечатся от COVID-19 в карантинных центрах Приднестровья, один человек — за пределами республики.

Общее число летальных случаев COVID-19 по состоянию на 23 мая составило 35.