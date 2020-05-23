Санкт-Петербург, 23 мая 2020, 14:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге, предположительно из-за проблем с сердцем, скончался заслуженный врач РФ, дерматолог-онколог Владимир Казистов. Об этом 23 мая сообщает бывшая коллега медика Наталия М. на своей странице в социальной сети.
«Умер замечательный человек, прекрасный друг, умнейший, добрейший, самый лучший, самый справедливый и светлый, заслуженный врач России, который всю жизнь служил людям!!! Казистов Владимир Константинович! Мы, работающие когда-то с вами, преклоняемся и скорбим! Спасибо вам за вашу доброту, сердобольность, золотые руки!», — говорится в сообщении.
Владимиру Казистову в мае 2020 года исполнилось 75 лет. Он до последнего работал врачом-дерматовенерологом в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на кафедре кожных болезней. Долгое время он возглавлял клинику факультетской хирургии, имел звание заслуженного врача Российской Федерации, был полковником медицинской службы.
Официальная причина смерти пожилого врача неизвестна.
***
Напомним, по неофициальным данным, которые разыскиваются и пополняются представителями общественности и журналистами, в Санкт-Петербурге с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, к 22 мая скончались 22 медицинских работника — врачи, медсестры, санитары и другие сотрудники медучреждений.
Сегодня же стало известно о смерти заведующей 1 кардиологического отделения городской больницы №26 Галины Литвиновой.
Официального полного списка погибших в период пандемии врачей нет. Городские власти публично признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь пяти медиков.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге от COVID-19 умерла врач-кардиолог больницы №26
Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 88 случаев заражения коронавирусом