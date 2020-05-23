Салехард, , 13:26 — REGNUM На Ямале заметно снизился темп прироста заражённых SARS-CoV-2. За минувшие сутки в ЯНАО подтвердилось 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

«Ситуация развивается в населённых пунктах. Как мы и прогнозировали ранее, там идёт закономерный процесс — развитие действующих очагов, в которых заболевают контактные. В половине новых случаев инфекция протекает без проявления каких-либо симптомов. Люди проходят лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

За весь период пандемии на 23 мая на Ямале зарегистрировано 2 025 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 713 человек, пятеро скончались.

Основными очагами инфекции на 23 мая стали Новый Уренгой. Ноябрьск, посёлок Тазовский. Среди работников месторождений выявлено за сутки семь случаев SARS-CoV-2.

«У нас были дни, когда мы фиксировали новые случаи инфекции сотнями. Тогда это в основном были вахтовые рабочие, которые заболевали массово в общежитиях и в основном переносили коронавирус без симптомов. Сейчас они, благополучно пройдя 14-дневную изоляцию и дважды получив отрицательные результаты по тестам, считаются здоровыми», — отметила Татьяна Бучкова.