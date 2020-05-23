Москва, , 13:41 — REGNUM Участие в онлайн-концерте, который будет проведен в поддержку волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, оказывающих в России поддержку в условиях пандемии врачам, пожилым людям, многодетным семьям и маломобильным гражданам, примут российские артисты. Об этом 23 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

По его словам, онлайн-концерт будет доступен для всех желающих с 16:00 мск 23 мая и его можно будет посмотреть на сайте мывместе2020.рф.

Также Кузнецов рассказал, что участниками онлайн-концерта станут Хор Турецкого, TSOY, Дмитрий Маликов, NATAN, Люся Чеботина, Брендон Стоун, Сygo, Хабиб, MaryGu и Slimz, а его ведущими — VJ Archi и Юлия Барановская.

При этом известно, что по ходу концерта зрители увидят видео про то, как участвующие в акции волонтёры оказывают указанным категориям граждан помощь и узнают о том, как можно присоединиться к участию в акции #МыВместе.

Отметим, за время пандемии в колл-центр акции #МыВместе поступило 2,7 млн звонков, а выполнять данные заявки стало свыше 113 тысяч волонтеров. При этом свыше 9 тысяч предложений зарегистрировано от коммерческих компаний, общественных организаций и частных лиц для присоединения к акции #МыВместе, а в качестве пожертвований на помощь в борьбе с COVID-19 перечислено 1 692 853 389 рублей. Телефон горячей линии акции: 8−800−200−3411.