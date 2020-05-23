Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7», — говорится в сообщении, при этом накануне данный показатель составлял 1,36.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в регионе выросло до 3 417 человек.

При этом отмечается, что такой резкий прирост зараженных произошел из-за выявленного в Сальске очага распространения коронавируса, где было зафиксировано за сутки сразу 248 новых случаев заражения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области за весь период пандемии проведено почти 96 тыс. тестов на коронавирус.