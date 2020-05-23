Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области завесь период пандемии проведено почти 96 тыс. тестов на коронавирус. При этом в регионе удалось увеличить ежесуточное тестирование, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 23 мая.

Так, за сутки специалисты донских лабораторий выполнили 5 тыс. 129 тестов на SARS-CoV-2. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения достиг 95,54.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 25 мая можно сдать тест на антитела к коронавирусу. Анализ будет платным. Его проведут специалисты лаборатории областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ).

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