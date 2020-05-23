Москва, 23 мая 2020, 12:51 — REGNUM В России за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 8111 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, общее число вылечившихся составило 107 936. От болезней, вызванных, коронавирусом, скончались 3388 пациентов.
Общее число выявленных случаев заражения достигло 335 882.
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