Москва, , 12:44 — REGNUM Массовое тестирование жителей Москвы на наличие антител против коронавируса выявило иммунитет к болезни у 12,5% тестируемых. Об этом 23 мая заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, сообщает РИА Новости.

По его словам, за минувшие две недели в российской столице проверили 50 тыс. человек. У жителей Москвы брали кровь из вены, в которой проверяли наличие иммуноглобулина G.

Хрипун отметил, что показатели тестирования сравнимы с результатами, которые выявлены в крупных городах стран ЕС. В частности, в Мадриде этот показатель колеблется от 10 до 14%.

Глава департамента добавил, что через масштабное исследование планируется пропустить от 3 до 6 млн жителей города. Результаты тестирования публикуются в электронной карте пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в конце мая — начале июня электронную запись для бесплатного прохождения тестирования на наличие антител сможет оформить любой житель Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем проверяться на антитела к коронавирусу?