Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области выздоровели 1,2 тыс. жителей, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

В настоящее время на Дону госпитализированы 432 пациента с подтверждённым SARS-CoV-2. Состояние 24 человек врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Ростовской области выявлено 3 тыс. 417 носителей коронавируса. Скончались 34 человека.

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