Кострома, , 12:38 — REGNUM В свободное время костромским детям предложат занятие физкультурой и работу на пришкольных участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромской области. К таким вариантам организации работы в городах и районах области могут приступить уже в июне.

Весна на пришкольном участке Schoolrm.ru

С учётом эпидемиологической ситуации в детских лагерях региона отменили первую смену. На июнь было продано 982 путёвки — организаторы загородного отдыха уже начали возвращать деньги родителям, часть путёвок перенесут на более поздний срок.

Роспотребнадзор настаивает: летняя оздоровительная кампания в области должна начаться «не раньше 1 июня». Однако, дать выход детской энергии все-таки нужно, считают костромские власти. Так, органам местного самоуправления поручили организовать детский досуг в виде так называемых «малозатратных форм отдыха и занятости». Главное условие — проводить время дети должны рядом с домом и небольшими группами.

«Допустимы, в частности, организация работы малочисленных разновозрастных отрядов, групп по работе на пришкольных участках и для совместного занятия физкультурой на свежем воздухе», — говорится в сообщении администрации региона.

Несмотря на некоторые послабления в отношении детей, в области ужесточили правила въезда. С 21 мая гостям региона запретили появляться в общественных местах, а иногородние граждане, сопровождающие несовершеннолетних, будут обязаны оформить дополнительные документы.

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