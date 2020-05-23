Джакарта, , 12:37 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 21 745 случаях заражения SARS-CoV-2 в стране, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что в стране выявлено 1351 случаев смерти, а 5249 человек были выписаны из больниц по состоянию на 23 мая 2020 года.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 949 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии конфисковала 821 кг метамфетамина у двух иностранных граждан из Пакистана и Йемена.

Подробнее в материале: Полиция Индонезии конфисковала у иностранцев 821 кг метамфетамина