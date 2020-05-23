Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге еще два медицинских учреждения перепрофилировали на прием больных с коронавирусной инфекцией. Новыми стационарами для таких пациентов стали 442-й окружной военный клинический госпиталь и Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко.

Таким образом, сообщили 23 мая в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, число медчреждений, принимающих больных с COVID-19, увеличилось до 23-х.

В военном госпитале на Суворовском проспекте, 63, для таких больных оборудовали 50 коек. В приоритетном порядке туда будут госпитализировать военных пенсионеров, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих, а также призывников.

В отделении больницы им. П.П. Кащенко на набережной Фонтанки, 132, развернуто 250 коек. Прежде всего, туда будут отправлять пациентов с психическими расстройствами, у которых лабораторно подтвержден COVID-19 без клинических проявлений или с легкими клиническими проявлениями.

Как сообщали в Смольном 22 мая, с марта общее количествокоек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличено в восемь раз, для взрослых пациентов — почти в 12 раз. Всего для больных с COVID-19, по данным на пятницу, было создано 9028коек в 21 стационаре. Теперь к ним добавились еще два. Планируется развернуть еще порядка тысячи таких коек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе произошло 12 955 случая заражения. Умерло 113 человек, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровело 3124 человека, в том числе 265 за последние сутки.

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