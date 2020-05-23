Евпатория, Крым, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обладает недостоверной информацией о том, что муж госпитализированной в инфекционную больницу Евпатории жительницы Санкт-Петербурга Евгений Морозов находится под медицинским наблюдением дома. Об этом он сам заявил 23 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пациентку из евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери, которая ничего кроме материнского молока не ест. В правительстве Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.
Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре Крыма рассказали о многодетной семье из Петербурга