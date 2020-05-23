Евпатория, Крым, , 12:35 — REGNUM Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обладает недостоверной информацией о том, что муж госпитализированной в инфекционную больницу Евпатории жительницы Санкт-Петербурга Евгений Морозов находится под медицинским наблюдением дома. Об этом он сам заявил 23 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Это всё неправда. Я нахожусь не дома, а в евпаторийском обсерваторе «Здравница» вместе с семьёй уже почти три недели. И ничего не известно, что с нами будет дальше и сколько нас тут ещё собираются держать. Это какой-то правовой беспредел, глава Крыма говорил, что граждан, у которых есть, где самоизолироваться, в обсерватор помещать не будут. Мы каждый год приезжаем в Крым в один и тот же дом, заранее планировали поездку, но нас никто даже не собирался слушать», — отметил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пациентку из евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери, которая ничего кроме материнского молока не ест. В правительстве Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.

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