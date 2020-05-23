Кудымкар, Пермский край, , 12:30 — REGNUM В Кудымкарской больнице Пермского края три медработника заразились коронавирусом, сообщает региональный минздрав.

Один медик находится на домашней самоизоляции, двое — госпитализированы. Установлено, что зараженные медработники контактировали с 108 пациентами и тремя коллегами по работе. Все они находятся на домашней самоизоляции под меднаблюдением.

По данным ведомства, отделение, в котором выявлены носители коронавируса, после предварительно проведенных необходимых противоэпидемических мероприятий осуществляет прием и выписку пациентов в обычном режиме.

Напомним, на утро 21 мая в регионе среди медиков числилось 180 носителей коронавируса.

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