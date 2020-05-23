Тверь, , 12:28 — REGNUM 112 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели за последние сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе правительства региона. Всего, таким образом, общее число вылечившихся пациентов с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус достигло 868 человек.

За последние сутки в Тверской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 1 тыс. 273 носителя вируса. В большинстве случаев, отмечают медики, заражение не проявляется в симптомах. Скончались 15 пациентов с положительными тестами на коронавирус.

Отметим, что всего в регионе на заражение коронавирусом обследованы уже 53 тыс. 793 человека, в том числе 1 тыс. 391 — за последние сутки.