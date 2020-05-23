Симферополь, 23 мая 2020, 12:30 — REGNUM Супруг госпитализированной в Крыму с коронавирусом жительницы Санкт-Петербурга, которую пытались разлучить с годовалой дочерью, находится под медицинским наблюдением по месту жительства в Санкт-Петербурге. Об этом 23 мая на заседании оперативного штаба сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пациентку евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери. Однако власти Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма не стали разлучать жительницу Петербурга с годовалой дочерью
Читайте развитие сюжета: Многодетная семья из Петербурга стала заложником крымской медицины