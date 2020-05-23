Симферополь, , 12:30 — REGNUM Супруг госпитализированной в Крыму с коронавирусом жительницы Санкт-Петербурга, которую пытались разлучить с годовалой дочерью, находится под медицинским наблюдением по месту жительства в Санкт-Петербурге. Об этом 23 мая на заседании оперативного штаба сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Два случая, которые зарегистрированы за истекшие сутки, это лица, которые находились под медицинским наблюдением в условиях обсерватора. Один пациент — по очагу в Симферополе, был контактным, госпитализирован в инфекционную больницу. Второй случай — жительница Санкт-Петербурга, которая прилетела в Крым и была сразу помещена в обсерватор в Евпатории. По результатам лабораторного исследования у неё подтверждён коронавирус. Из анамнеза установлено, что её супруг по месту жительства в Санкт-Петербурге тоже с клиникой респираторной инфекции и с лабораторно подтверждённым случаем новой коронавирусной инфекции находится под медицинским наблюдением в Санкт-Петербурге», — сообщила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пациентку евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери. Однако власти Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма не стали разлучать жительницу Петербурга с годовалой дочерью

Читайте развитие сюжета: Многодетная семья из Петербурга стала заложником крымской медицины