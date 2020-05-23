Москва, , 12:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались ещё 139 пациентов. Об этом 23 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также уточняется, что в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в РФ составило 3 388 человек.

При этом известно, что 107 936 человек в стране вылечились от COVID-19 за время пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки было выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусом.