Москва, , 12:24 — REGNUM Информацию департамента здравоохранения Москвы о тестировании жителей столицы на антитела к новой коронавирусной инфекции прокомментировал директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент РАН Николай Дайхес.

По его словам, тестирование на антитела к SARS-Cov-2 имеет принципиально важное значение, поскольку позволяет достоверно определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих.

Также доктор отметил, что полученные знания будут важны и для определения эффективности противоэпидемических мероприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА «Новости» со ссылкой на слова главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна известили о том, что по состоянию на 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек. По мнению чиновника, исследование на популяционный иммунитет поможет столице подготовиться ко второй волне коронавируса.

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