Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области резкий скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией произошёл из-за вспышки SARS-CoV-2 в Сальском психоневрологическом интернате. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 23 мая.

«Наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости. За сутки в Сальском районе выявлено 248 инфицированных», — уточнили.

Также наряду с этим новые случаи заражения выявлены более чем в 20 городах и районах Ростовской области. Большинство новых носителей коронавируса — около 42% — жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, почти 39% — от 46 до 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатора Василий Голубев уточнил, что коронавирус был выявлен у 357 постояльцев и работников Сальского психоневрологического интерната. Вспышка SARS-CoV-2 в социальном учреждении отразилась на коэффициенте распространения инфекции в регионе. Психинтернат закрыт на карантин.

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