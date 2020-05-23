Евпатория, Крым, 23 мая 2020, 12:26 — REGNUM В правительстве Крыма не позволили разлучить жительницу Санкт-Петербурга с годовалой дочерью, которую по решению суда собирались госпитализировать в инфекционную больницу. Об этом корреспондент ИА REGNUM 23 мая сообщили в правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пациентку из евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери, которая ничего кроме материнского молока не ест. Однако в правительстве Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.
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