Евпатория, Крым, , 12:26 — REGNUM В правительстве Крыма не позволили разлучить жительницу Санкт-Петербурга с годовалой дочерью, которую по решению суда собирались госпитализировать в инфекционную больницу. Об этом корреспондент ИА REGNUM 23 мая сообщили в правительства РК.

«Вопрос был решён на уровне министерства здравоохранения. Как только поступила информация о том, что женщину собираются госпитализировать без ребёнка, министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов распорядился поместить её вместе с дочерью в евпаторийскую больницу, а не в симферопольскую», — уточнили ИА REGNUM в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пациентку из евпаторийского обсерватора на базе санатория «Здравница», приехавшую из Санкт-Петербурга, попытались насильно госпитализировать в больницу без её годовалой дочери, которая ничего кроме материнского молока не ест. Однако в правительстве Крыма отреагировали на публикации ИА REGNUM и не позволили разлучить мать с ребёнком.

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