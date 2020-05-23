Алма-Ата, Казахстан, , 12:20 — REGNUM Руководитель трейдинговой компании в Алма-Ате задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщили в следственном департаменте МВД Казахстана.

Полиция начала досудебное расследование о мошенничестве компании TeleTrade Central Asya. По версии следствия, компания привлекала клиентов доходами на электронной бирже.

Инвесторы перечисляли деньги сотрудникам компании. Средства переводились в личный кабинет на сайте форекс-лидера. Однако после этого счет обнулялся, а клиенту сообщалось о проигрыше.

Инвесторы в торгах не участвовали, а деньги оказывались на счетах зарубежных фирм, связанных со злоумышленниками. С заявлением в полицию обратились 70 человек.

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