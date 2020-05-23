Курск, , 12:20 — REGNUM В Курской области снимать ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт, который 22 мая лично проверил работающие непродовольственные магазины.

Чтобы приступить к смягчению ограничительных мер, региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции. По объему тестирования задача уже выполнена.

Также непродовольственным магазинам придётся решать самостоятельно решать проблему контроля за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Для этого бизнесменам либо придётся раздавать бесплатные маски на входе, либо не обслуживать тех, кто пришёл без маски.

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