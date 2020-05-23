Симферополь, , 12:20 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у двух граждан. Об этом 23 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Двое заболевших за истекшие сутки — один житель Симферополя и одна женщина, прилетевшая из Санкт-Петербурга и находящаяся в обсерваторе», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 326 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая.

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