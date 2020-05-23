Сингапур, , 12:20 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Сингапура перевалило 31 тысячу человек. Это следует 23 мая из данных сингапурского здравоохранительного ведомства.

Согласно им, число новых зараженных коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 642 человека, в результате чего их общее количество стало 31 068.

Также отмечается, что большинство из данного числа — это иностранные рабочие, которые проживают в условиях общежитий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Филиппинах за сутки выявили 180 случаев заражения коронавирусом.