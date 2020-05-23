Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 мая, выявлено 47 носителей коронавируса. Из них десять человек, зараженных SARS-CoV-2, выявлены активно — на въезде в регион, сообщает областной оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, на 23 мая, референс-центр подтвердил еще 42 случая заражения коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день в регионе выявлено 1 702 носителя SARS-CoV-2, включая предварительно-положительные и подтвержденные референс-центром результаты тестов.

За сутки выписан из больниц 31 пациент. В апреле и за истекший период мая выздоровели 880 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. Скончались от последствий COVID-19 пять пациентов.

Среди пациентов, проходящих сегодня курс терапии, состояние 22 человек оценивается как тяжелое. Двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 56 пациентов. Еще 119 оренбуржце в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.