Владимир, , 12:06 — REGNUM Во Владимирской области 23 мая подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Как сообщает ИА REGNUM по данным областной администрации, число скончавшихся пациентов достигло 16.

Из 74 выявленных 23 мая новых случаев заражения по 16 подтверждено во Владимире и Вязниках, десять — в Муроме, по шесть — в Коврове и Петушках, пять — в Собинке, три — в Радужном, по два — в Александрове, Гусь-Хрустальном, Меленках, Суздале и Юрьеве-Польском, по одному — в Камешково и Кольчугино.

Всего в регионе зарегистрировано 2194 положи тельных теста: 435 — во Владимире, 343 — в Петушках, 295 — в Гусь-Хрустальном, 203 — в Александрове, 194 — в Коврове, 185 — в Муроме, 103 — в Кольчугино, 71 — в Собинке, 69 — в Судогде, 57 — в Киржаче, 55 — в Юрьеве-Польском, 44 — в Вязниках, по 36 — в Камешково и Меленках, 31 — в Суздале, 24 — в Радужном, семь — в Красной Горбатке, шесть — в Гороховце.

Выписаны после выздоровления были 311 пациентов, в том числе 27 человек — за последние сутки.

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