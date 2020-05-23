Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно. Причины его смерти уточняются.

Умерли еще три пожилых пациента, возраст которых — 63, 88 и 66 лет. Двое скончались от пневмонии, вызванной COVID-19. Еще один пациент умер от цирроза печени.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 40 летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом. При этом в 22 случаях медики не связывают причину смерти с коронавирусной инфекцией.