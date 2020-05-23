Москва, , 12:01 — REGNUM Ситуация в Москве, которая сложилась в связи с новой коронавирусной инфекцией, позволяет направлять оптимистический взгляд в будущее. Об этом 23 мая заявил глава московского департамента здоровья Алексей Хрипун во время онлайн пресс-конференции по теме популяционного иммунитета.

По словам главы столичного депздрава, на данный момент 12,5% жителей Москвы показывают формирование иммунитета, что, по его мнению, является хорошим признаком.

Также он указал, что число поступающих на госпитализацию постепенно снижается и потому его департамент принимает решение расширять плановые медицинские виды помощи.

«То есть ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», — заявил Хрипун.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Астраханской области 23 мая зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.