Минск, , 12:10 — REGNUM Сто тысяч одноразовых защитных комбинезонов и 91 тысяча респираторов в ближайшее время будут переданы медицинским работникам в Белоруссии. Об этом сообщает 23 мая пресс-служба минздрава республики.

Отмечается, что компания Wargaming и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передала в Центр экстренного реагирования белорусского минздрава 91 тысячу фильтрующих масок классификации FFP3. Также минским центром разработок Wargaming (СООО «Гейм Стрим») ПТП «Белмедтехника» министерства здравоохранения Белоруссии были переданы на безвозмездной основе защитные костюмы.

В пресс-службе министерства здравоохранения страны отметили, что в ближайшее время 20% от общего числа полученных средств защиты будут доставлены в медицинские учреждения белорусской столицы, по 12,5% — в медучреждения Минской, Гомельской и Брестской областей, по 10% — в медицинские учреждения Гродненсой, Могилевской, Витебской областей и подведомственные РНПЦ, а также 2,5% будут переданы в медицинские учреждения других ведомств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус.