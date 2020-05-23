Астрахань, , 11:53 — REGNUM В Астраханской области 23 мая зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1348 подтверждённых случаев. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 408 человек. 656 человек выздоровели и были выписаны, 11 человек скончались.

За весь период у 51 тыс. 766 человек взяли 55 тыс. 258 анализов на коронавирусную инфекцию. В качестве контактных лиц на учёте состоят 8 тыс. 630 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 511 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,14.

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