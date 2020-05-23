Сеул, , 11:52 — REGNUM Южная Корея эвакуирует более 100 человек из Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Стамбуле.

По их словам, специальный рейс южнокорейской авиакомпании Korean Air с 107 согражданами на борту вылетел из столицы Турции 22 мая во второй половине дня. Самолёт прибудет в международный аэропорт Инчхон 23 мая в 13:25 по местному времени.

Известно, что это третий рейс для эвакуации граждан Южной Кореи из Турции. Первый рейс был организован 15 апреля, второй — 30 апреля.

В настоящее время в Турции выявлено 154 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена возобновить авиасообщение с рядом азиатских стран, включая Южную Корею и Китай, с середины июня.

Читайте также: Турция планирует возобновить авиасообщение со странами Азии в июне