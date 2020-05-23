Краснодар, , 11:45 — REGNUM 55-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Краснодарском крае, в ковид-госпитале Усть-Лабинска, сообщили 23 мая в региональном оперштабе.

По данным регионального минздрава, женщина в течение недели лечилась дома, к медикам не обращалась. 17 мая она была доставлена в инфекционное отделение, 19 мая ей стало хуже, её перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

20 мая у женщины был подтверждён анализ на коронавирусную инфекцию. Также пациентка страдала сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Краснодарском крае скончались 27 пациентов с положительными тестами на коронавирус.

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