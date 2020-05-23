Кишинёв, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом были госпитализированы 43 человека, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты станы.

Также за прошлые сутки были выписаны еще 83 человека, излечившихся от COVID-19, а общая численность излечившихся составила — 3452.

Вместе с тем, состояние 286 инфицированных — тяжелое (из них 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 609 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных заболевших — удовлетворительное.

На текущий момент среди медицинских работников зафиксирован 1462 случая инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки в стране умер еще один пациент с коронавирусом, общая численность летальных случаев COVID-19 в Молдавии составило 238.

Напомним, на текущий момент в Молдавии зафиксировано 6847 случаев заражения коронавирусом.

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