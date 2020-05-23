Курск, , 11:33 — REGNUM В Курской области 23 мая подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 2422 положительных теста.

По состоянию на 22 мая, от осложнений, вызванных COVID-19, в Курской области скончались восемь человек.

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