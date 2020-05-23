Смоленск, , 11:26 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, данные 23 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Всего с 28 марта в регионе выявлено 1 тыс. 536 случаев заражения коронавирусом. 541 человек выздоровел. 13 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

Добавим, что в Смоленской области работает шесть лабораторий, которые занимаются диагностикой новой коронавирусной инфекции, они проводят порядка 900 исследований в сутки.