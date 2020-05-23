Томск, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки в Томской области подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 мая в региональной администрации.

14 человек госпитализированы: восемь с ОРВИ, шесть — с пневмонией. 15 человек не имеют симптомов и находятся под медицинским наблюдением на дому.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление восьми человек. Общее число выздоровевших в регионе достигло 146.

За сутки в Томской области скончались три пациента с коронавирусом. Они все входили в группу риска по множественным хроническим патологиям. У всех троих была двухсторонняя полисегментарная пневмония. У первого пациента были хронические заболевания эндокринной системы, рак лёгких. Второй пациент — человек старше 65 лет. Он имел патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также тяжёлые заболевания крови и ЖКТ. У третьего пациента было хроническое вирусное заболевание, сопряжённое с низким иммунным ответом, злокачественное поражение лёгочной системы.

Всего по состоянию на 23 мая в Томской области коронавирус выявлен у 479 человек. 146 выздоровели, восемь пациентов с коронавирусом скончались.

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