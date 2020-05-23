Орел, 23 мая 2020, 11:20 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области за последние сутки, данные 23 мая опубликовал региональный оперативный штаб.
Всего, таким образом, с 24 марта в регионе подтверждено 1 тыс. 740 случаев заражения коронавирусо. 804 человека выздоровели. Также зарегистрировано десять летальных случаев.
Из общего числа случаев заражения 706 приходится на Орёл (+22 за сутки), 255 — на Мценск и Мценский район (+10 за сутки), 155 на Орловский район (+3 за сутки).