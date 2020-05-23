Сеул, , 12:15 — REGNUM Представители Командования силами США в Южной Корее (USFK) продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области общественного здравоохранения на военных базах на 90 дней, сообщает Yonhap News.

Известно, что данный режим будет действовать на территории всех баз США, расположенных на территории Южной Кореи, до 20 августа. Однако он может быть продлён или прекращён раньше срока.

Ранее представители Командования силами США в Южной Корее объявляли чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на военных базах до 23 апреля, а затем продляли его до 23 мая.

Напомним, что ранее на военных базах США, расположенных на территории Южной Кореи, было выявлено 28 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 23 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 194, жертвами эпидемии стали 266 человек.