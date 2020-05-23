Москва, , 11:10 — REGNUM Клинические испытания вакцины против коронавируса на людях планируется начать с 15 июня. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

По его словам, производство вакцины планируется начать уже в конце лета. Директор НИИ отметил, что вакцину не удастся поставить большому числу людей, но принимаются усилия для расширенного производства после регистрации вакцины.

Гинцбург добавил, что на сегодняшний день заканчиваются эксперименты на низших приматах. «Пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности», — сказал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что исследование вакцины против коронавируса на людях завершится в июне, а регистрация ожидается в сентябре.

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