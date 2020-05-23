Рязань, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки 98 случаев заражения коронавирусом выявлено в Рязанской области. Ещё 88 положительных тестов находится на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора, сообщили 23 мая в региональной оперативной группе.

Из лечебных учреждений Рязани было выписано 28 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 541 человека.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 2865 носителей коронавируса. Учитывая условно заражённых лиц под контролем врачей находятся 2953 человека.