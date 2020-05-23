Красноярск, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает оперативный штаб Красноярского края по коронавирусу.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 14:00 23 мая новый коронавирус выявлен у 3119 человек. 697 человек вылечились (плюс 38 за сутки).

За весь период в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19, в том числе трое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Лесосибирске Красноярского края был развёрнут госпиталь для пациентов с COVID-19.

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